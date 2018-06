Ostatnim polskim arbitrem w mistrzostwach świata był w 1998 roku we Francji Ryszard Wójcik, który sędziował wówczas jedno spotkanie. Po 20 latach mecz mundialu może poprowadzić 37-letni płocczanin, który ma już doświadczenie m.in. z Euro 2016, gdzie był rozjemcą w trzech meczach, a w dwóch kolejnych pełnił rolę technicznego.

Marciniak znalazł się jako jeden z 10 Europejczyków wśród 36 arbitrów głównych rosyjskiego turnieju. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, syn Michała, byłego sędziego międzynarodowego, uczestnika MŚ w Włoszech w 1990 roku i późniejszego prezesa PZPN.

Asystentów na mundial FIFA nominowała 63, dlatego nie wszystkie trójki prowadzące dane spotkanie będą wywodzić się z jednego kraju.

Na liście sędziów głównych zwraca uwagę m.in. nazwisko Rawszana Irmatowa. 40-letni Uzbek jest rekordzistą pod względem liczby meczów, jakie prowadził w MŚ. Po turniejach w RPA (2010) i Brazylii (2014) w dorobku ma ich - jako jedyny w historii - dziewięć. Osiem pojedynków sędziowali Francuz Joel Quiniou, Meksykanin Benito Archundia i Urugwajczyk Jorge Larionda.

Innym znaczącym faktem jest brak - po raz pierwszy od 1938 roku - arbitra z Wysp Brytyjskich.

Tegoroczny mundial będzie pierwszym, w którym zostanie wykorzystana technologia VAR (video assistant referee). Sędzia główny w ściśle określonych przypadkach, np. wątpliwości co do rzutu karnego czy czerwonej kartki, będzie mógł zmienić swoją pierwotną decyzję po analizie zapisu wideo, m.in. na wniosek arbitra obserwującego przebieg spotkania w specjalnym studiu multimedialnym. W Rosji tylko do tego celu oddelegowanych będzie 13 sędziów, wśród nich Paweł Gil.

Lista arbitrów głównych MŚ w Rosji: Europa: Felix Brych (Niemcy), Cuneyt Cakir (Turcja), Siergiej Karasiew (Rosja), Bjoern Kuipers (Holandia), Szymon Marciniak (Polska), Antonio Mateu Lahoz (Hiszpania), Milorad Mazic (Serbia), Gianluca Rocchi (Włochy), Damir Skomina (Słowenia), Clement Turpin (Francja); Azja: Fahad Al Mirdasi (Arabia Saudyjska), Alireza Faghani (Iran), Rawszan Irmatow (Uzbekistan), Mohammed Mohamed (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Ryuji Sato (Japonia), Nawaf Shukralla (Bahrajn); Afryka: Mehdi Abid Charef (Algieria), Malang Diedhiou (Senegal), Bakary Gassama (Gambia), Ghead Grisha (Egipt), Janny Sikazwe (Zambia), Bamlak Tessema (Etiopia); Oceania: Mattew Conger (Nowa Zelandia), Norbert Hauata (Tahiti); CONCACAF: Joel Aguilar (Salwador), Mark Geiger (USA), Jair Marrufo (USA), Ricardo Montero (Kostaryka), John Piiti (Panama), Cesar Ramos (Meksyk); Ameryka Płd: Julio Bascunan (Chile), Enrique Caceres (Paragwaj), Andres Cunha (Urugwaj), Nestor Pitana (Argentyna), Sandro Ricci (Brazylia), Wilmar Roldan (Kolumbia) x x x Lista sędziów pełniących wyłącznie funkcję VAR: Europa: Bastian Dankert (Niemcy), Artur Dias Soares (Portugalia), Paweł Gil (Polska), Massimilliano Irrati (Włochy), Tiago Lopes Martins (Portugalia), Danny Makkelie (Holandia), Daniele Orsato (Włochy), Paolo Valeri (Włochy), Felix Zwayer (Niemcy); Azja: Abdulrahman Al-Jassim (Katar); Ameryka Południowa: Wilton Sampaio (Brazylia), Gery Vargas (Boliwia), Mauro Vigliano (Argentyna)

(PAP)

pp/ co/