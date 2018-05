Polscy kibice na stronie międzynarodowej federacji mogli głosować na trzy propozycje: "Miliony serc, jedno bicie" (A million hearts, one beat), "Jeden kraj, jedna drużyna, jeden cel" (One nation, one team, one goal) i "Polska dawaj!" (Go Poland!).

Reprezentacja Polski w MŚ zagra w grupie H 19 czerwca z Senegalem, 24 czerwca z Kolumbią i 28 czerwca z Japonią.

Kolumbia wybrała slogan na autokar "Nadchodzi jedno marzenie, trzy kolory i 50 milionów serc" (Here goes 1 dream, 3 colors and 50 million hearts), Japonia - "Czas na bitwę, Niebieski Samuraju!" (It's time to battle, Samurai Blue!), Senegal - "Niemożliwe nie jest senegalskie" (Impossible is not Senegalese).

Broniący tytułu Niemcy będą podróżowali autokarem z hasłem: "Napiszmy razem historię" (Let's write history together).

Turniej rozpocznie się 14 czerwca i potrwa do 15 lipca.