Salah doznał urazu po starciu z Sergio Ramosem. Musiał opuścić boisko po pół godzinie gry, a jego zespół przegrał w finale z Realem Madryt 1:3.

Teraz ogromny stres będą przeżywać kibice reprezentacji Egiptu. Niektóre media przypominają, że jeżeli doszło do przemieszczenia, takie kontuzje leczy się około dwóch miesięcy.

Nieco bardziej optymistycznie do sprawy podchodzi były piłkarz Liverpoolu Mark Lawrenson. Dla BBC Radio 5 Live stwierdził, że jest możliwość powrotu do gry za trzy-cztery tygodnie. Jak jednak dodał, w przypadku takich urazów bywa różnie i zawodnik będzie miał trudną decyzję do podjęcia.

Agencja AP powołuje się na lekarza reprezentacji Egiptu Mohammeda Abulelę, który skontaktował się ze sztabem medycznym Liverpoolu i dowiedział się, że bark Salaha zostanie poddany prześwietleniu w ciągu najbliższych godzin. To pozwoli ocenić powagę tej kontuzji i podjąć konkretne kroki dotyczące leczenia.

Mundial w Rosji rozpocznie się 14 czerwca, a występujący w grupie A Egipt zainauguruje turniej dzień później meczem z Urugwajem. Kolejnymi rywalami drużyny z Afryki będą Rosja (19 czerwca) i Arabia Saudyjska (25 czerwca).