Spytany przez prowadzącego rozmowę, czy jest to gest polityczny, odpowiedział: Niespecjalnie czuję potrzebę bycia w Rosji. Moja obecność tam nie jest najważniejsza. Jak ktoś chce, to niech ten gest w taki sposób odczytuje. Uważam, że powinienem być tutaj, na miejscu. Moja obecność na stadionach rosyjskich nie jest konieczna, nie jest też - wydaje mi się - pożądana.

Bańka wypowiedział się też o problemie chuligaństwa na stadionach. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na wtorek "okrągły stół", w którym udział mają wziąć szef MSiT, minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, przedstawiciele Ekstraklasy SA, klubów i Polskiego Związku Piłki Nożnej.

To jest problem nie tylko w Polsce, ale ogólnoeuropejski, że na obiektach sportowych pojawiają się burdy. To najwyższy czas, żeby się tym tematem poważnie zająć i podjąć odpowiednie działania. Ważne jest, żeby wypracować wspólne rozwiązanie. Zgodziliśmy się w trakcie wcześniejszych spotkań, że propozycje zmian legislacyjnych muszą być konsensusem. Nie chodzi o to, żeby krzyczeć: Idziemy po was! - stwierdził minister sportu.