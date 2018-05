Trening podopiecznych Adama Nawałki rozpoczął się o godz. 18. Premierowi w podróży do Arłamowa, jak poinformowano na Twitterze KPRM, towarzyszyły dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla dzieci i młodzieży - "MACIEK".

W treningu reprezentacji Polski nie wzięli udziału Jakub Błaszczykowski, Kamil Glik, Dawid Kownacki i Marcin Kamiński. Ten ostatni dotarł do Arłamowa dopiero w środę. Wyjątkowo dostał pozwolenie na późniejszy przyjazd z powodu infekcji. Glik natomiast zmaga się z urazem przeciążeniowym ścięgna Achillesa. Cała czwórka trenowała na siłowni.

Podopieczni Adama Nawałki rozpoczęli zajęcia od rozgrzewki. Później były ćwiczenia z piłką, a na koniec gra wewnętrzna na połowie boiska. Cały trening z jednej z trybun oglądał premier Morawiecki. Na trybunach był również minister sportu i turystyki Witold Bańka. Obaj cierpliwie rozdawali autografy i pozowali z dziećmi do wspólnych zdjęć. Potem rozmawiali z dyrektorem reprezentacji Tomaszem Iwanem.

To samo robili później piłkarze. Tradycyjnie największą popularnością cieszył się Robert Lewandowski. To właśnie jego nazwisko najczęściej skandowały dzieci. Wcześniej wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Na treningu obecny był również prezes PZPN Zbigniew Boniek. Był to jeden z dwóch otwartych treningów na zgrupowaniu w Arłamowie. Drugi odbędzie się w niedzielę. Na oba przekazano 800 wejściówek Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej.

Wieczorem natomiast na bocznym boisku dzieci z Domu Dziecka rozpoczęły trening z udziałem byłych piłkarzy reprezentacji Polski Tomasza Kłosa i Sebastiana Mili.

Biało-czerwoni przyjechali do Arłamowa we wtorek. To zgrupowanie jest ostatnim etapem krajowych przygotowań do mundialu w Rosji. Przed jego rozpoczęciem piłkarzy Nawałki czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia wylecą do swojej bazy w Soczi.

Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską. Finał odbędzie się 15 lipca.

Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).