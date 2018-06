W 23-osobowej kadrze zgłoszonej do FIFA jest Glik. Ponieważ kadrę do FIFA musieliśmy wysłać wcześniej niż doszło do pechowego zdarzenia na treningu, Kamil Glik znajduje się na tej liście. Teraz czekamy na wyniki badań - poinformował rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski na konferencji prasowej, podczas której selekcjoner Adam Nawałka ma ogłosi 23-osobową reprezentację Polski na rozpoczynający się 14 czerwca mundial w Rosji.