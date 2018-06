W piątek na stadionie przy ul. Bułgarskiej podopieczni Adama Nawałki zmierzą się w towarzyskim spotkaniu z reprezentacją kraju z Ameryki Południowej. Będzie to kolejny etap przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami mundialu w Rosji.

Przy okazji tego meczu kilka ujęć do swojego nowego filmu chciał nakręcić Vega. Na stadionie w Poznaniu za jedną z bramek oraz na trybunach miałyby zostać wykonane sceny z aktorką w towarzystwie 20 statystów, a nad głowami biegających po murawie piłkarzy latałby dron - informuje na Twitterze Tomasz Włodarczyk, dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

Patryk Vega zgłosił się do PZPN z prośbą kręcenia ujęć do filmu podczas Polska-Chile. Ekipa miałaby ANI TROCHĘ nie przeszkadzać:

- Ujęcia meczu

- Ujęcia loży VIP

- Aktorka odgrywająca scenę za bramką i na trybunach w towarzystwie 20 statystów

- Dron latający po stadionie

😂😂😂 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) 6 czerwca 2018

Vega zwrócił się w tej sprawie do PZPN. Jednak jego prośba wydaje się mało realna do spełnienia. Znany ze swego profesjonalizmu Nawałka nie zgodzi się, by w trakcie tak ważnego meczu coś rozpraszało jego piłkarzy.