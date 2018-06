Putin mówił o tym podczas dorocznej telekonferencji z obywatelami. Przyznał, że na stadiony Rosja przeznaczyła "wielkie pieniądze" i wyraził przekonanie, że ta infrastruktura powinna być wykorzystana do rozwoju sportu masowego, dziecięcego i młodzieżowego.

Putin powiedział, że w Soczi obiekty sportowe zbudowane przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi są w pełni wykorzystane.

Obiekty przygotowane na mundial powinny być dochodowe - mówił Putin. Wyraził przekonanie, że jest to możliwe. Zauważył, że stadion to nie tylko boisko, ale również wiele pomieszczeń wewnętrznych, gdzie może być prowadzona różnego rodzaju działalność.

Jednak - jak podkreślił - nie można dopuścić, by na tych "wspaniałych obiektach" powstały np. bazary, jak było to w Rosji w latach po upadku ZSRR.

Putin zaznaczył, że jeśli chodzi o przyszłość stadionów, to bardzo wiele będzie zależeć od szefów regionów Federacji Rosyjskiej, ponieważ po mundialu jego komitet organizacyjny przekaże obiekty mistrzostw do kompetencji regionów. W zapełnienie obiektów powinien również zaangażować się Rosyjski Związek Piłkarski, tak, by stadiony przyjmowały duże i ciekawe rozgrywki. Na naszej własnej bazie powinno wyrosnąć nowe pokolenie sportowców i piłkarzy - oświadczył rosyjski prezydent.