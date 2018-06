Kadrowicze Adama Nawałki podkreślają, że choć myślami są już przy mundialu, to każdy mecz drużyny narodowej jest ważny. Myśli o wybitnie towarzyskim charakterze spotkania nie dopuszcza również sam selekcjoner.

Mamy swoje założenia taktyczne do zrealizowania, chcemy uzyskać korzyści szkoleniowe dla całej drużyny. Dlatego pełna mobilizacja i koncentracja - podkreślił Nawałka i dodał, że oczekuje od swoich piłkarzy lepszej dyspozycji niż w piątkowym pojedynku z Chile (2:2), kiedy mogli czuć w nogach trudy zgrupowania w Arłamowie.

Litwa jest ostatnia tradycyjnym czerwcowym rywalem biało-czerwonych. W 2014 roku w Gdańsku było 2:1 dla gospodarzy, co później przełożyło się na dobrą postawę w kwalifikacjach mistrzostw Europy. Przed Euro 2016 w Krakowie padł bezbramkowy remis, a później Polacy osiągnęli we Francji ćwierćfinał.

Nie mam nic przeciwko, żeby taki scenariusz się powtórzył. Myślę, że Polacy też byliby zadowoleni - zauważył trener Litwinów Edgaras Jankauskas.

Bilans dotychczasowych 10 meczów z Litwą to po cztery zwycięstwa Polski i remisy oraz dwie porażki. Bramki: 13-8 na korzyść biało-czerwonych.

We wtorek polscy piłkarze sprawdzą formę, pożegnają się z własnymi kibicami, których na trybunach ma zasiąść ok. 50 tysięcy, a w środę przed południem wylecą do Soczi, gdzie będzie ich baza podczas mundialu.

Zanim biało-czerwoni i Litwini wyjdą na murawę PGE Narodowego ma zapaść decyzja, czy w samolocie do Rosji znajdzie się miejsce dla Kamila Glika. Zmagający się od tygodnia z urazem barku obrońca wraca z Francji i wraz z lekarzem reprezentacji Jackiem Jaroszewskim ma się udać na konsultację i wykonać kolejne testy funkcjonalne. W poniedziałek - po badaniach we Francji - klub Glika AS Monaco zezwolił mu na dołączenie do drużyny narodowej.

Przed pierwszym gwizdkiem odbędzie się też uroczyste pożegnanie z reprezentacją Pawła Brożka, Arkadiusza Głowackiego, Rafała Murawskiego i Sebastiana Mili.