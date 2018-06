Kierunek - Mundial - napisał z samolotu i wrzucił zdjęcie z oczekiwania na start skrzydłowy kadry Kamil Grosicki, a Grzegorz Krychowiak dodał: Rosjo nadlatujemy.

Około 150-200 osób pożegnało w środę przed południem reprezentację udającą się na mundial. Powodzenia! Polska, biało-czerwoni – śpiewali kibice na lotnisku.

We wtorek zespół trenera Adama Nawałki z przytupem pożegnał się ze swymi sympatykami na PGE Narodowym, wygrywając w meczu towarzyskim z Litwą 4:0, po dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego oraz trafieniach Dawida Kownackiego i Jakuba Błaszczykowskiego. Zwycięstwo byłoby jeszcze bardziej okazałe, ale nieuznany został gol Grzegorza Krychowiaka.

W środę jako pierwsi, ale do swych domów, wracali Litwini. Na nich kibice futbolu nie czekali. W stołecznym porcie lotniczym głośno i kolorowo zrobiło się kilkadziesiąt minut później, gdy nadszedł czas przyjazdu polskich kadrowiczów. Piłkarze reprezentacji na swoje urlopy muszą jeszcze poczekać...

Stresu nie ma, bo mundial to przyjemność. Włosi chcieliby pojechać na mistrzostwa świata, a my tam będziemy. Sami się stresujemy, ale żyjemy w takich czasach, w których czasem piłka i sport mają być lekarstwem na wiele innych spraw. Będziemy się cieszyli, jeśli naszej drużynie się powiedzie, a jeśli nie, wówczas we wrześniu czeka nas Liga Narodów, następnie eliminacje mistrzostw Europy. W futbolu są zwycięstwa, ale i porażki. Zrobiliśmy wszystko, jako cała ekipa, aby było dobrze na mundialu i wiemy na co stać naszą reprezentację. Inni aby z nami wygrać muszą wznieść się na wyżyny – stwierdził prezes PZPN Zbigniew Boniek.