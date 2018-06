Wspólna kandydatura USA, Meksyku i Kanady otrzymała 134 głosy, a oferta Maroka - 65. Jeden delegat wybrał opcję "żadna z nich".

Podczas kongresu odbyły się ostatnie przed głosowaniem 15-minutowe prezentacje obu kandydatur. Według własnych wyliczeń przyszłych gospodarzy, turniej w ich krajach ma wygenerować łącznie 11 miliardów dolarów zysku, podczas gdy Marokańczycy oszacowali go na pięć miliardów.

W 2026 roku w mundialu weźmie udział 48 drużyn, łącznie odbędzie się 80 meczów. Większość z nich - 60 - rozegrana zostanie na terenie USA, a Kanada i Meksyk podzielą się po połowie pozostałymi. Finał odbędzie się w New Jersey na MetLife Stadium, gdzie na co dzień występują futboliści New York Giants i New York Jets.

"Dziękujemy za obdarzenie nas takim zaufaniem. Dzisiaj jedynym zwycięzcą jest futbol" - stwierdził prezes piłkarskiej federacji USA Carlos Cordiero.

Po raz pierwszy w historii mistrzostwa świata odbędą się w trzech krajach. W przeszłości tylko raz było dwóch współgospodarzy - Japonia i Korea Południowa w 2002 roku.

Maroko ubiegało się o status organizatora po raz piąty. W 1994 roku kandydatura kraju z północnej Afryki przegrała z ofertą... USA. Meksyk był z kolei gospodarzem w 1970 i 1986 roku.

Było to pierwsze głosowanie FIFA nad wyborem organizatora mundialu od 2010 roku, kiedy przyznano status gospodarza Rosji (w czwartek w Moskwie odbędzie się pierwszy mecz) oraz Katarowi w 2022 roku.

Wówczas decyzję podejmował 22-osobowy Komitet Wykonawczy, a niektórzy jego członkowie zostali później wykluczeni z aktywności piłkarskiej w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Po aferze FIFA w światowej centrali dokonano zmian, mających na celu zwiększenie transparentności. W środę prawo głosu mieli przedstawiciele wszystkich (niezawieszonych) federacji członkowskich.

Przed wyborem gospodarzy MŚ głos w przededniu rosyjskiego mundialu zabrał prezydent Władimir Putin.

Dziękujemy FIFA za oddzielanie polityki od sportu. Rosja zawsze podzielała tę zasadę. Prezydent Gianni Infantino przejął organizację w skomplikowanym momencie, ale jest bardzo dobrym przywódcą i prawdziwym wojownikiem. Pokażemy wszystkim kibicom, że Rosja to otwarty, gościnny kraj - stwierdził.

Infantino zapowiedział z kolei, że będzie ubiegał się o reelekcję w wyborach, które odbędą się 5 czerwca 2019 roku. Pierwszą, niepełną kadencję rozpoczął w lutym 2016 roku po tym, jak ze stanowiska ustąpił uwikłany w nieprawidłowości finansowe Joseph Blatter.