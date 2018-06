Trening w ośrodku „Sputnik-Sport” położonym na przedmieściach Soczi, otwarty był dla mediów przez pierwszy kwadrans. Zanim zawodnicy pojawili się na murawie, ćwiczyli na rowerach stacjonarnych. Zajęcia rozpoczęli od biegania wokół boiska i rozgrzewki.

Zajęcia prowadził trener przygotowania motorycznego Remigiusz Rzepka. Głównie polegały na startach do piłki, sprintach i zwrotach. Z zespołem normalnie trenował Glik, którego udział w mundialu stał pod dużym znakiem zapytania. Na zgrupowaniu w Arłamowie doznał bowiem urazu barku i dopiero po szczegółowych badaniach w Nicei podjęto decyzję, że poleci z zespołem do Soczi. W środę selekcjoner Adam Nawałka poinformował, że obrońca AS Monaco prawdopodobnie wróci do pełnych treningów z drużyną we wtorek.

Na boisku zabrakło natomiast Kurzawy, który w przeddzień meczu towarzyskiego z Litwą (4:0) nabawił się urazu stawu skokowego. Pomocnik Górnika Zabrze do zajęć z zespołem wróci prawdopodobnie w niedzielę.

Na czwartek zaplanowano analizę wtorkowego meczu z Litwą. Po południu natomiast piłkarze będą mieli czas wolny. Zaplanowano wspólne oglądanie meczu otwarcia mistrzostw Rosja – Arabia Saudyjska. Część zawodników zamierza iść na spacer po okolicy.

Biało-czerwoni przylecieli do Rosji w środę. Ich pierwszym rywalem na mistrzostwach świata będzie Senegal (19 czerwca w Moskwie). Potem zagrają z Kolumbią (24 czerwca w Kazaniu) i Japonią (28 czerwca w Wołgogradzie).