Biało-czerwoni przylecieli do Soczi w środę. Towarzyszą im wysokie temperatury.

Na meczu nie będziemy mieli możliwości wyboru pogody. Trzeba wyjść i walczyć, dlatego musimy się dostosować do obecnych warunków. Mamy korekty w treningu , ale układamy plan, aby maksymalnie wykonać naszą pracę. Robota nie zając - nie ucieknie, ale trzeba ją wykonać. Jednak po treningach zawodnicy muszą schładzać pewne części ciała – przyznał Zając.

Podczas pierwszej części czwartkowego treningu z zespołem trenował Glik, który doznał urazu barku na zgrupowaniu w Arłamowie i jego wyjazd na mundial stał pod dużym znakiem zapytania. Dopiero po szczegółowych badaniach w Nicei zapadła decyzja, że poleci do Rosji z zespołem.

Z każdym dniem, godziną i ćwiczeniem jego stan się poprawia. Trzeba wykonywać pracę, ale nie ma co wywierać presji. Nie trenował dwa tygodnie i musimy być realistami. To nie jest prosta sprawa. Codziennie analizujemy jego stan zdrowia. Jeżeli jednak z nami przyleciał, to jest szansa, że zagra w którymś ze spotkań. Jednak na każdy mecz muszą wyjść zawodnicy w pełni sił – podkreślił Zając.