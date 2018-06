Podopieczni Adama Nawałki nie mają zbyt dużo wolnego czasu w Soczi. Do tej pory spędzali go na basenie, spacerach lub w grupach, oglądając mecze mundialu.

Trzeba jakoś umilać sobie czas. Nie możemy zamykać się w pokojach. Poza treningami też trzeba razem spędzać czas. W czwartek popołudniu mieliśmy trochę czasu dla siebie i mieliśmy kilka możliwości. Mieszkamy w fajnym hotelu, gdzie mamy do dyspozycji salę do relaksu, leżaki, czy miejsca, gdzie możemy spędzać czas wieczorem – zaznaczył Pazdan na piątkowej konferencji prasowej.

Biało-czerwoni zagrają we wtorek z Senegalem. Będzie to ostatni mecz pierwszej rundy fazy grupowej.

To, czy nie możemy się go doczekać, to kwestia indywidualna. Niektórzy chcieliby grać na początku turnieju, a inni później. Zależy to od dyspozycji fizycznej. Ci, którzy grali więcej w trakcie sezonu, pewnie woleliby zagrać wcześniej. Natomiast zawodnicy, którzy grali mniej chcą trochę czasu, aby się przygotować do mundialu – podkreślił obrońca Legii Warszawa.