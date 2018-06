Richt za miesiąc kończy pracę w szwedzkiej federacji piłkarskiej (SvFF).

„Żółta ściana” to nieoficjalna nazwa kibiców reprezentacji „Trzech Koron” używana od 2004 roku. Jest to przygotowywany doping polegający na ubieraniu się w żółte koszulki i siadaniu na jednej trybunie podczas meczów reprezentacji wzorem kibiców niemieckiego klubu Borussia Dortmund.

Dla wszystkich Szwedów jest to swoisty znak firmowy stowarzyszenia kibiców reprezentacji Camp Sweden, które dowiedziało się w piątek rano, że nie może tej nazwy umieszczać na swoim portalu, ogłoszeniach czy plakatach, ani używać jej w mediach czy też jako logo.

Nowa firma zarejestrowała swoja nazwę jako „Gulavaggen AB” czyli „Żółta ściana S.A.”. Jej właścicielem jest Andreas Richt, syn Lasse Richta.

Zaistniałą sytuacją jest też wstrząśnięta SvFF, która złożyła protest do urzędu patentowaego i zleciła sprawę swoim prawnikom wyjaśniając, że nazwa używana od wielu lat jest własnością wszystkich Szwedów i nie może być prywatnym znakiem firmowym, ani nazwą firmy, ani też komercyjnym produktem.

Camp Sweden wydało oświadczenie, że jest zaszokowane działaniami syna kierownika reprezentacji i nie wierzy, aby Lasse Richt nic o tej sprawie nie wiedział, zwłaszcza że zapowiedział, że w dzień po zakończeniu mundialu przejdzie na emeryturę.

Wiadomość była dla nas gromem z jasnego nieba. Jest to nie fair, ponieważ to my wypracowaliśmy przez lata ten slogan, a teraz ktoś go sobie po prostu zastrzegł. Czujemy się okradzeni jak po napadzie na bank, w którym skradziono całe nasze oszczędności - powiedziała przewodnicząca Camp Swden Susanne Pettersson.