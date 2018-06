Wówczas w Marsylii bramki zdobyli Paul Scholes i Alan Shearer, Anglicy wyszli z grupy, natomiast Tunezyjczycy - prowadzeni przez Henryka Kasperczaka - wywalczyli tylko jeden punkt.

"Okoliczności były wtedy zupełnie inne. Teraz gramy bardziej wyrafinowany, dojrzalszy futbol. Wszystko się zmieniło" - podkreślił pomocnik Tunezji Ferjani Sassi.

W spotkaniu przed 20 laty brał udział Gareth Southgate, który obecnie jest selekcjonerem Anglików.

"Jaka jest różnica? To dobre pytanie. Wydaje mi się, że poziom emocji jest inny. Jako piłkarz musiałem skupić się na tym, żeby wykorzystać adrenalinę do lepszego występu. Teraz muszę być bardziej odpowiedzialny i znacznie spokojniejszy" - powiedział 47-letni szkoleniowiec.

Przed czterema laty w Brazylii Anglia trafiła do "grupy śmierci" z Włochami, Urugwajem i teoretycznie najsłabszą Kostaryką, która sprawiła ogromną sensację awansując z pierwszego miejsca. "Trzy Lwy" nie wygrały wtedy żadnego meczu.

Fakt, że Anglia nie wyszła z tej grupy, był sporym rozczarowaniem, ale można było dopatrywać się usprawiedliwienia w klasie rywali. W tym roku w Rosji takiej wymówki już nie będzie. Wprawdzie za najmocniejszy zespół w grupie G uchodzi Belgia, ale Tunezja i debiutująca w mundialu Panama są znacznie niżej notowane.

Raheem Sterling przygotowuje się solidnie do meczu z Tunezją. Jeśli to spotkanie uda się wygrać, zwycięstwo w drugiej kolejce nad Panamą może zapewnić awans bez względu na wynik hitowego starcia z faworytem grupy 28 czerwca.

"Poprosiłem o nagrania ostatnich meczów Tunezyjczyków, żeby móc usiąść i obejrzeć je osobiście. Wszyscy razem oglądaliśmy ich spotkania z Portugalią i Hiszpanią i wiemy, że to dobry zespół, który potrafi ukarać za błędy. Chcę zorientować się, jakie ma mocne i słabe strony. Skorzystam na tym nie tylko ja, ale i cała moja drużyna" - powiedział pomocnik Manchesteru City.

Tunezja, która nie wygrała meczu na mundialu od 1978 roku, jest przekonana o klasie Belgii. Uważa ją za zdecydowanego faworyta grupy. W oczach afrykańskich piłkarzy aż taką estymą nie cieszy się Anglia, a tym bardziej Panama. Dlatego zawodnicy trenera Nabila Maaloula są pełni nadziei na awans do fazy pucharowej.

"Moim celem jest nie tylko wyjście z grupy, ale też dotarcie najdalej, jak się da. Dlaczego mamy się ograniczać do 1/8 finału? Jednocześnie trzeba być realistą" - zauważył szkoleniowiec.

Angielscy kibice czekają szczególnie na występ najlepszego napastnika tego kraju w ostatnich latach Harry'ego Kane'a. 24-letni piłkarz Tottenhamu Hotspur zadebiutuje w mundialu.

"Taki strzelec jest wart swojej wagi w złocie. To wspaniały lider, który ma na wskroś profesjonalne podejście do wszystkich aspektów tego zawodu. Jest drobiazgowy, przewidujący, ambitny i pełen wiary w siebie. Jest przekonany, że osiągnie coś wielkiego, a dotychczasowe statystyki pokazują, że zmierza we właściwym kierunku" - powiedział Southgate o zawodniku, który będzie kapitanem reprezentacji na turnieju w Rosji.

Spotkanie w Wołgogradzie, gdzie 28 czerwca Polska zagra z Japonią, zaplanowano na godzinę 20 czasu polskiego.

Przypuszczalne składy (grupa G, poniedziałek, godz. 20 czasu polskiego, Wołgograd):

Tunezja: 16-Ayman Mathlouthi - 12-Ali Maaloul, 4-Yassine Mariah, 2-Syam Ben Youssef, 11-Dylan Bronn - 8-Fakhreddine Ben Youssef, 17-Ellyes Skhiri, 23-Naim Sliti, 7-Saif-Eddine Khaoui, 13-Ferjani Sassi - 10-Wahbi Khazri

Anglia: 1-Jordan Pickford - 12-Kieran Trippier, 2-Kyle Walker, 5-John Stones, 6-Harry Maguire, 18-Ashley Young - 10-Raheem Sterling, 8-Jordan Henderson, 4-Eric Dier, 20-Dele Alli - 9-Harry Kane

Sędzia: Wilmar Roldan (Kolumbia)