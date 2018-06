Występ obu defensorów w poniedziałek w Soczi jest wykluczony. Vermaelen nie poleciał tam z drużyną (Belgowie zdecydowali się na podróż dwa dni przed inauguracyjnym występem) i będzie ćwiczył indywidualnie w ośrodku pod Moskwą, gdzie "Czerwone Diabły" rezydują w trakcie MŚ. "Ale jego stan poprawia się nawet szybciej niż oczekiwaliśmy. Zostanie jednak w ośrodku, by pracować nad swoją formą" - tłumaczył trener Roberto Martinez.

Gorzej wygląda sytuacja z Kompanym. 32-letni zawodnik Manchesteru City, który z powodu kłopotów zdrowotnych stracił Euro 2016, w niedzielę po południu przejdzie testy medyczne i po nich zapadnie decyzja, czy w ogóle zostanie w kadrze.

"Czekamy do ostatniej chwili. Czuje się coraz lepiej i mam nadzieję, że na ostatnie spotkanie grupowe z Anglią będzie gotowy. Ale gdyby wyniki badań były niezadawalające, to w kraju w gotowości jest Laurent Ciman. Trenuje według naszych wskazówek i czeka na telefon, żeby natychmiast wsiąść w samolot i dołączyć do zespołu" - poinformował hiszpański szkoleniowiec.

Martinez, który przejął reprezentację po Euro 2016, ma sprawić, że "złote pokolenie" belgijskiego futbolu wreszcie osiągnie spektakularny sukces. Pod wodzą Marca Wilmotsa Belgowie odpadli w ćwierćfinale poprzedniego mundialu w Brazylii, wyeliminowani przez Argentynę, oraz na tym samym etapie mistrzostw Europy we Francji po porażce z niżej notowaną Walią, co uznano wówczas za sensację.

Brylujący w swoich klubach Kevin De Bruyne, Eden Hazard czy Romelu Lukaku zawodzą w najważniejszych momentach i wciąż pozostają bez wielkich osiągnięć w reprezentacji. W przełamaniu niemocy w wielkich turniejach ma pomóc m.in. Thierry Henry. Były francuski internacjonał, mistrz świata z 1998 roku, jest jednym z asystentów Martineza i współpracę z nim bardzo chwalą sobie zawodnicy.

"On jest ważnym elementem naszego zespołu. Wprowadza do niego wielkie doświadczenie i wiedzę zarówno o futbolu w ogóle, jak i mistrzostwach świata. Jego wskazówki, uwagi są bardzo cenne" - przyznał obrońca Toby Alderweireld, a napastnik Michy Batshuayi dodał: "Nie mam wątpliwości, że dzięki niemu jestem lepszym piłkarzem".

O wielkich oczekiwaniach Belgów nie bał się mówić Axel Witsel. "Chcemy zagrać wspaniały turniej. Gdybyśmy znowu odpadli w ćwierćfinale, rozczarowanie byłoby olbrzymie" - występujący na co dzień w Chinach pomocnik.

Belgowie, których ostatnim znaczącym sukcesem było czwarte miejsce MŚ w 1986 roku, są zdecydowanym faworytem potyczki z Panamą i nie poświęcają jej za wiele uwagi. Alderweireld uważa jednak, że muszą zachować koncentrację, by nie przeżyć wielkiego rozczarowania.

"Wiemy, z jakiej pozycji startujemy. Czujemy się silni, jesteśmy dobrze przygotowani, po ciężkich treningach odzyskaliśmy już niezbędną świeżość. Pewność siebie jednak nie może oznaczać lekceważenia rywali. Strata punktów na inaugurację ustawiłaby nas w trudnej sytuacji i naraziła na niepotrzebne nerwy" - zauważył Alderweireld.

Panama uchodzi za jednego ze słabszych uczestników tegorocznego mundialu, do tego w poniedziałek dopiero zadebiutuje w tym turnieju. Już awans był wielkim osiągnięciem, choć wyeliminowanie ekipy USA powinno budzić respekt. Nowicjuszem nie jest natomiast kolumbijski trener Panamczyków Hernan Dario Gomez.

62-letni szkoleniowiec był już na mundialu dwukrotnie - w 1998 roku ze swoimi rodakami, a cztery lata później z reprezentacją Ekwadoru, którą po raz pierwszy wprowadził do mistrzostw świata.

Do Rosji przywiózł zespół debiutantów, w którym jednak roi się od piłkarzy po "trzydziestce". Obrońca Felipe Baloy i napastnik Blas Perez już skończyli 37 lat, a bramkarz Jaime Penedo dorówna im we wrześniu. Z kolei Luis Tejada jest tylko rok młodszy.

"Wiek czy brak doświadczenia mają drugorzędne znaczenie. Panamczycy grają w piłkę sercem. Każdy z nich da z siebie wszystko, będzie walczył do utraty tchu" - ocenił były reprezentant Niemiec Kevin Kuranyi, którego matka urodziła się w tym kraju.

Trener Gomez nie ma wielkich oczekiwań i nie spodziewa się cudów po swojej drużynie. "Mam nadzieję, że nie będziemy pośmiewiskiem mundialu" - podsumował.

Przypuszczalne składy (grupa G, poniedziałek, godz. 17 czasu polskiego, Soczi):

Belgia: 1-Thibaut Courtois - 5-Jan Vertonghen, 2-Toby Alderweireld, 20-Dedryck Boyata - 11-Yannick Carrasco, 6-Axel Witsel, 7-Kevin De Bruyne, 15-Thomas Meunier - 14-Dries Mertens, 10-Eden Hazard - 9-Romelu Lukaku

Panama: 1-Jaime Penedo - 5-Roman Torres, 4-Fidel Escobar, 15-Eric Davis, 2-Michael Murillo - 6-Gabriel Gomez, 20-Anibal Godoy, 11-Armando Cooper, 8-Edgar Barcenas, 21-Jose Luis Rodriguez - 7-Blas Perez

Sędzia: Janny Sikazwe (Zambia)