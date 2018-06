Ibrahimovic znany jest z wypowiedzi i zachowań świadczących o ogromnej pewności siebie i świadomości swojego geniuszu. Przed dwoma laty zrezygnował z gry w drużynie narodowej, a teraz argumentuje, że oddał tym samym swoim kolegom przysługę.

"Na Szwecji ciąży teraz mniejsza presja, bo ja nie gram. Gdybym był w drużynie, oczekiwano by, że wygramy wszystkie mecze" - powiedział 36-letni napastnik, który z 62 golami jest najlepszym strzelcem w historii tej drużyny narodowej.

Choć nie ma go w kadrze, "Ibra" jest w Rosji wszędzie: na meczu otwarcia, na plakatach, na ustach kibiców i dziennikarzy. Szwed przyjechał na mundial, ponieważ "mistrzostwa bez Zlatana to nie mistrzostwa". Tak mówił przed czterema laty, gdy "Trzy Korony" nie zakwalifikowały się do turnieju w Brazylii, i powtórzył to przed rozpoczęciem zmagań w Rosji.

Bez niego w składzie Szwecja rzeczywiście nie przekonuje, zwłaszcza w ofensywie. W ostatnich siedmiu meczach zdobyła zaledwie dwa gole. Z drugiej strony należy pamiętać, że ta drużyna w kwalifikacjach zajęła drugie miejsce w grupie A, za Francją i przed Holandią, natomiast w barażu niespodziewanie wyeliminowała Włochy. Tego wszystkiego dokonała już bez Ibrahimovica w składzie.

Z kolei Koreańczycy awansowali na mundial po raz dziewiąty z rzędu, ale w trzech poprzednich turniejach nie zdołali wyjść z grupy. W Rosji będą chcieli tę passę przełamać. Nie będzie jednak o to łatwo w grupie F, w której rywalizują także broniący tytułu Niemcy oraz Meksyk. Zespół z Ameryki Północnej kwalifikował się do 1/8 finału za każdym razem w ostatnich sześciu edycjach MŚ.

Dlatego tak ważne dla Azjatów jest zwycięstwo w poniedziałek nad teoretycznie najsłabszym z ich rywali w grupie F.

"Szwecja jest od nas lepsza, Meksyk jest od nas lepszy i Niemcy, rzecz jasna, są od nas lepsze. Ale futbol to gra 11 na 11 i jeśli jeden zespół ma przewagę umiejętności, drugi powinien nadrobić to mentalnością. To trudna grupa, ale wierzę w swój kraj, jestem dumny z niego i z moich kolegów. Wierzę, że awans jest możliwy" - powiedział FIFA występujący na co dzień w Tottenhamie Hotspur Son Heung-min.

Szwedów dobrze zna jego kolega z drugiej linii Mun Seon-min, który spędził w tym kraju pięć sezonów w barwach Oestersunds FK i Djurgardens IF.

"Szwedzcy piłkarze są silni fizycznie i wysocy, za to nie potrafią szybko reagować. Postaramy się to wykorzystać i stworzyć dogodne okazje" - zapowiedział.

Przypuszczalne składy (grupa F, poniedziałek, godz. 14 czasu polskiego, Niżny Nowogród):

Szwecja: 1-Robin Olsen - 2-Mikael Lustig, 3-Victor Lindeloef, 4-Andreas Granqvist, 6-Ludwig Augustinsson - 17-Viktor Claesson, 7-Sebastian Larsson, 8-Albin Ekdal, 10-Emil Forsberg - 9-Marcus Berg, 20-Ola Toivonen

Korea Płd.: 1-Kim Seung-gyu - 2-Lee Yong, 12-Kim Min-uh, 20-Jang Hyun-soo, 6-Park Joo-ho - 10-Lee Seung-won, 16-Ki Sung-yong, 15-Jung Woo-young, 17-Lee Jae-seong - 11-Hwang Hee-chan, 7-Son Heung-min

Sędzia: Joel Aguilar (Salwador)