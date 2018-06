Zespołowi z północnej Afryki nie pomógł powrót do składu kontuzjowanego dotychczas Mohameda Salaha. Zdobywca 32 ligowych bramek w tym sezonie dla Liverpoolu wywalczył wprawdzie rzut karny w 72. minucie, po czym sam go wykorzystał (paragwajski sędzia Enrique Caceres początkowo przyznał tylko rzut wolny, ale zmienił decyzję po konsultacji z VAR), ale to trafienie pozwoliło Egiptowi tylko zmniejszyć stratę na 1:3.

>>>Rosja - Egipt 3:1. Zobacz gole

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Zarysowała się przewaga gospodarzy, ale obie drużyny miały okazje podbramkowe. Jednak już chwilę po zmianie stron błąd popełnił Ahmed Fathi, który źle wybił piłkę po niecelnym strzale Romana Zobnina i skierował ją do własnej bramki. Częściowo usprawiedliwia go fakt, że tuż przed interwencją został popchnięty od tyłu przez Artioma Dziubę.

Na 2:0 podwyższył po składnej akcji w 59. minucie Denis Czeryszew. Był to jego trzeci gol w tym turnieju. Takim dorobkiem może pochwalić się na razie tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo, ale on będzie miał okazję na kolejne bramki w środowym meczu z Marokiem.

W 62. minucie Dziuba otrzymał długie podanie, zwiódł obrońcę i precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza Mohameda El Shenawy'ego. Po trafieniu Salaha na 1:3 Egipcjanie próbowali jeszcze uratować choćby punkt, ale nie potrafili sforsować defensywy rywali.

Rosjanie mają już sześć punktów i korzystny bilans bramek (8-1), który decyduje o kolejności w tabeli w przypadku równej liczby punktów. Dlatego wydaje się mało prawdopodobne, że "Sborna" nie awansuje do 1/8 finału. Drugie miejsce zajmuje Urugwaj (3 pkt, bramki 1-0), który w środę zagra w Rostowie nad Donem z Arabią Saudyjską. Saudyjczycy i Egipt pozostają bez punktów.

Rosja - Egipt 3:1 (0:0)

Bramki: 1:0 Ahmed Fathi (47-samobójcza), 2:0 Denis Czeryszew (59), 3:0 Artiom Dziuba (62), 3:1 Mohamed Salah (73-karny)

Żółta kartka - Rosja: Fiodor Smołow. Egipt: Mahmoud Trezeguet

Sędzia: Enrique Caceres (Paragwaj)

Widzów: 64 468

Rosja: Igor Akinfiejew - Mario Fernandes, Ilja Kutiepow, Siergiej Ignaszewicz, Jurij Żyrkow (86. Fiodor Kudriaszow) - Jurij Gazinski, Roman Zobnin, Aleksandr Samiedow, Aleksandr Gołowin, Denis Czeryszew (74. Daler Kuzjajew) - Artiom Dziuba (79. Fiodor Smołow)

Egipt: Mohamed El Shenawy - Ahmed Fathi, Ali Gabr, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdel-Shafy - Mohamed Salah, Mohamed Elneny (64. Amr Warda), Abdalla Said, Tarek Hamed, Mahmoud Trezeguet (68. Ramadan Sobhi) - Marwan Mohsen (82. Mahmoud Kahraba).