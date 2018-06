Wbrew zapowiedziom, m.in. argentyńskiego trenera Hectora Raula Cupera, najlepszy piłkarz Afryki i największy gwiazdor egipskiej reprezentacji nie pojawił się na boisku w spotkaniu z Urugwajem. Jego koledzy ograniczyli się praktycznie do obrony bezbramkowego remisu, ale tuż przed końcowym gwizdkiem stracili gola. Przegrana na inaugurację oznacza, że leczący od finału Ligi Mistrzów uraz barku piłkarz Liverpoolu musi pojawić się na boisku.

Mimo wszystko to był dopiero pierwszy mecz. Salah jest za dobrym i zbyt dla nas ważnym piłkarzem, by mógł ryzykować. Wolałem, by był w pełni sił na dwa pozostałe spotkania, w których teoretycznie powinniśmy mieć większe szanse niż z Urugwajem - tłumaczył trener siedmiokrotnych mistrzów Afryki.

Salah po ostatnim sezonie, w którym zdobył dla Liverpoolu 44 gole, w tym 32 w angielskiej ekstraklasie, stał się dla Egipcjan postacią wręcz kultową. W sobotę rano, gdy drużyna wróciła z Jekaterynburga do swojej bazy w Groznym, kibice przywitali go ważącym sto kilogramów tortem z okazji 26. urodzin, które obchodził dzień wcześniej. Ciasto było w barwach narodowych i przyozdobione zostało "złotym butem". Koledzy z drużyny zaśpiewali mu "Sto lat" po angielsku i arabsku.

W związku z powrotem Salaha miejsce w podstawowej jedenastce straci prawdopodobnie pomocnik Amr Warda.

Nie ma znaczenia, kogo zastąpi Salah. Egipt z bez niego, a z nim w składzie, to dwie różne drużyny. Swoją szybkością, mobilnością, nieszablonowością będzie napędzał cały zespół. Zobaczymy jednak, w jakiej będzie dyspozycji po prawie miesięcznej przerwie - zaznaczył rosyjski piłkarz Anton Miranczuk.

Egipski pomocnik Ramadan Sobhi podkreślił jednak, że myśląc o sukcesie drużyna nie może liczyć wyłącznie na Salaha. Na pewno z nim będziemy groźniejsi w ataku. Nie możemy jednak liczyć, że "Mo" sam załatwi sprawę - powiedział gracz angielskiego Stoke City.

Gospodarze mundial zaczęli od wysokiego zwycięstwa nad Arabią Saudyjską (5:0), ale mają świadomość, że to, co najtrudniejsze w fazie grupowej, dopiero przed nimi, czyli pojedynki z Egiptem i przede wszystkim Urugwajem. Mimo to trener Stanisław Czerczesow chciałby, żeby wtorek Salah pojawił się na murawie w Sankt Petersburgu.

A dlaczego nie? Niech będzie zdrowy i zagra ku radości fanów nie tylko z Egiptu, ale i całego świata. Jest typem zawodnika, który uatrakcyjnia każdy mecz, dodaje blasku. Niech tak będzie. Prestiż naszej rywalizacji będzie tylko większy, a to z korzyścią dla wszystkich. Z drugiej strony - on jest tylko jeden, ale nie jedyny. Przeciwnik zagra przecież w jedenastu - powiedział Czerczesow na konferencji prasowej.

Były szkoleniowiec Legii Warszawa we wtorek nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Alana Dzagojewa, ale na inaugurację efektownie zastąpił go Denis Czeryszew, który wchodząc z ławki rezerwowych zdobył dwa gole.

We wtorek "Sborna" nie będzie mogła liczyć na osobiste wsparcie prezydenta Rosji Władimira Putina, który ma zaplanowane inne obowiązki.

Czerczesow zwrócił uwagę, że po wysokiej wygranej na inaugurację piłkarze rozbudzili apetyty nie tylko głowy państwa, ale i kibiców.

Wiadomo, że fani chcą ciągle więcej i więcej. Muszą jednak pamiętać, że mecz z Arabią to już historia, zamknięty rozdział. Gramy u siebie, co oczywiście pomaga, ale skala trudności będzie rosła z każdym spotkaniem - podkreślił trener reprezentacji Rosji.

Przypuszczalne składy (grupa A, wtorek, godz. 20 polskiego czasu, Sankt Petersburg):

Rosja: 1-Igor Akinfiejew - 2-Mario Fernandes, 3-Ilja Kutiepow, 4-Siergiej Ignaszewicz, 18-Jurij Żyrkow - 7-Daler Kuzjajew, 8-Jurij Gazinski, 11-Roman Zobnin, 17-Aleksandr Gołowin, 6-Denis Czeryszew - 10-Fiodor Smołow

Egipt: 23-Mohammad El Shenawy - 7-Ahmed Fathi, 2-Ali Gabr, 6-Ahmed Hegazy, 13-Mohamed Abdel-Shafy - 8-Tarek Hamed, 17-Mohamed Elneny, 21-Mahmoud Trezeguet, 19-Abdalla Said - 9-Marwan Mohsen, 10-Mohamed Salah

Sędzia: Enrique Caceres (Paragwaj)