Pierwszy ból głowy opiekun naszych orłów miał przy obsadzie bramki. Ostatecznie Nawałka prawdopodobnie zdecyduje się na Wojciecha Szczęsnego. To golkiper Juventusu Turyn będzie starał się zachować czyste konto w pojedynku z Senegalem. Jednym z powodów przemawiających za takim wyborem mógł być fakt, że Szczęsny jest o pięć centymetrów wyższy od Łukasza Fabiańskiego, a to może mieć duże znaczenie w pojedynkach powietrznych z rosłymi i wysokimi graczami z Afryki.

Drugi dylemat dotyczył zastępstwa dla Kamila Glika. Wprawdzie obrońca AS Monaco będzie w kadrze na wtorkowe spotkanie, to jego występ jest praktycznie wykluczony. Filar naszej defensywy nie doszedł do optymalnej formy po kontuzji i Nawałka nie będzie ryzykował. Jeszcze do wczoraj wydawało się, ze jego miejsce zajmie Jan Bednarek, jednak w polskim obozie dało się słyszeć, że w parze z Michałem Pazdanem może zagrać Thiago Cionek. Zaskoczeń nie będzie na bokach obrony. Z prawej strony ustawiony zostanie Łukasz Piszczek, a lewej Maciej Rybus.

W drugiej linii selekcjoner biało-czerwonych wystawi Grzegorza Krychowiak, który razem z Jackiem Góralskim będzie odpowiadał za rozbijanie ataków rywali. Grę naszej "11" kreować ma Piotr Zieliński, a "wiatr" na skrzydłach robić będą Kamil Grosicki i Jakub Błaszczykowski. W ataku zagra oczywiście ten, na którego gole najbardziej liczymy - Robert Lewandowski.