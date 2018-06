Menu dzień przed i w dniu meczu mamy podobne od kilku lat. Jest delikatne i dostosowane do indywidualnych diet lub nietolerancji któregoś z piłkarzy na jakiś produkt. Jest też proste, a produkty są łatwo dostępne – zdradził Leśniak.

We wtorek o godz. 17 na stadionie Spartaka w Moskwie Polacy zmierzą się z Senegalem w swoim pierwszym meczu mistrzostw świata w Rosji.

Przed spotkaniem kluczowy jest obiad. Podamy rosół z perlicy i giczy cielęcej, gotowaną pierś z perliczki, gotowane piersi z kurczaka, grillowany filet białej ryby, dużo warzyw i węglowodanów w postaci słodkich ziemniaków oraz odmian ryżu i makaronów. Nieśmiertelny jest rosół z perlicy – on jest w menu od 12 lat. Perlica przybliża smak kury naturalnie hodowanej. Dobór odpowiednich produktów to podstawa sztuki kulinarnej – podkreślił kucharz.

Dodał, że nie wydziela porcji i ilości posiłków dla poszczególnych zawodników.

Nasi piłkarze są profesjonalistami i każdy z nich wie, co i ile musi zjeść, aby zaspokoić indywidualne potrzeby. W reprezentacji nie ma niejadków lub łakomczuchów. Każdy z nich waży poszczególne składniki – przyznał.

Na czas mundialu drużyna narodowa mieszka w Soczi i największą wagę przykładano do sprowadzenia odpowiednich produktów do tego nadmorskiego kurortu.

Przygotowania rozpoczęliśmy kilka miesięcy wcześniej. Zaczęły się od wizytacji hoteli, które zostały wybrane przez PZPN – również w Moskwie, Kazaniu i Wołgogradzie. Najdłużej przebywałem w Soczi, gdzie sprawdzałem dostępność produktów, rozmawiałem z szefem kuchni i dyrektorem gastronomii. To pozwoliło mi pogłębić wiedzę o możliwościach, które mamy w Rosji. Po takiej wizycie pozostaję w stałym kontakcie z przedstawicielami hoteli – opisał Leśniak.

Część produktów przyjechało do Soczi ciężarówką dzień przed przylotem piłkarzy.

W dużej mierze korzystam z miejscowych produktów. Mięso i ryby są w Soczi bardzo dobrej jakości. Jednak zabraliśmy ze sobą rzeczy, które w Polsce są łatwo dostępne, ale niekoniecznie w Rosji. Mam na myśli kaszę gryczaną białą niepaloną, siemię lniane, masło orzechowe, płatki ryżowe i jaglane bezglutenowe. Przedstawiciele hotelu informowali mnie, że mogą występować problemy z pozyskaniem tych rzeczy. Produkty, które zabrałem do Rosji są podobne do tych, które przywiozłem do Francji na Euro 2016 – przyznał.