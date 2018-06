We wtorek o godz. 17 na stadionie Spartak w Moskwie Polacy zmierzą się z Senegalem w swoim pierwszym meczu mistrzostw świata w Rosji.

Premier, który we wtorek złożył wizytę w Berlinie, pytany na konferencji prasowej, jaki typuje wynik tego meczu, odpowiedział: "typuję zwycięstwo Polski oczywiście, mam nadzieję, że co najmniej dwubramkowe - 2:0 lub 3:1".

Szefa rządu spytano też, czy jeżeli "Polakom będzie dobrze szło" w czasie piłkarskich mistrzostw świata, to czy pojedzie do Rosji na mecz polskiej drużyny, czy też będzie "bojkot polityczny" mistrzostw. Jak Polacy dojdą do finału Polska - Brazylia, czy Polska-Rosja to chyba się tam wybiorę - odpowiedział premier.