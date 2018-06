Zagraliśmy bardzo słaby mecz. Porównując, pierwszy, jaki przychodzi mi na myśl, to z Danią w eliminacjach mistrzostw świata, który przegraliśmy 0:4. Tam nie wiedzieliśmy co robić i dziś było trochę podobnie. Trudno w naszym zespole wyróżnić choć jednego zawodnika, który zagrałby na swoim poziomie, zaczynając ode mnie. Trzeba uderzyć się w piersi, bo to był mój bardzo słaby występ. Nie stworzyliśmy w zasadzie żadnej klarownej sytuacji, aby strzelić bramkę. Nie prowadziliśmy gry, nie graliśmy tego, co chcieliśmy. Zawiedliśmy na całej linii, ale z drugiej strony wiemy, że to dopiero początek i nie wolno zwieszać głów. Wszystko jest jeszcze możliwe, tylko musimy zmienić styl gry - stwierdził Milik.

Optymistyczne wnioski? Chyba to, że gorzej być nie może. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że aby poszukać jakichkolwiek punktów w tym turnieju, to musimy zagrać o wiele, wiele lepiej - zakończył piłkarz włoskiego Napoli.