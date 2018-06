Piłkarze reprezentacji Polski tuż przed południem rozpoczęli trening wyrównawczy na obiekcie „Sputnik-Sport”.

„Po śniadaniu zawodnicy mieli odprawę pomeczową oraz pierwszą analizę najbliższego przeciwnika czyli Kolumbii. W południe trenowali piłkarze, którzy nie grali lub wystąpili w mniejszym wymiarze czasowym w meczu z Senegalem. Gracze, którzy zagrali w Moskwie, mieli w tym czasie zajęcia w hotelowej siłowni. Po południu zawodnicy mają wolne” – powiedział Kwiatkowski.

W przerwie wtorkowego meczu z powodu kontuzji zmieniony został Błaszczykowski.

„Kuba został mocno uderzony w łydkę i był ucisk na nerw. Ten uraz nie pozwalał mu kontynuować gry. Jednak to nic groźnego i w czwartek będzie normalnie trenował” – dodał Kwiatkowski.

We wtorkowym meczu zabrakło Glika, który wciąż zmaga się urazem barku. Od poniedziałku jednak trenuje z drużyną na pełnych obciążeniach. Prawdopodobnie nie będzie gotowy również na niedzielny mecz z Kolumbią.

„To kwestia psychiki. Z własnego doświadczenia wiem, że powrót od stanu zerowego do 60 procentowego wyzdrowienia jest dość łatwy. Potem jednak trzeba dojść do pełnej sprawności fizycznej i psychicznej, aby nie mieć żadnych obaw przy interwencjach. Do tych 60 procent Kamil doszedł szybko. Żeby wyjść na boisko musi być jednak na 100 procent zdrowy. Z kolei drużyna nie może się chować za czyjąś kontuzją. Była nadzieja, że wróci na trzecie spotkanie. Miejmy nadzieję, że będzie do dyspozycji trenera” – powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Środowe popołudnie biało-czerwoni mają wolne.

„Piłkarze muszą mieć trochę wolnego czasu. Po porażkach wszystkich interesuje, co dzieje się poza boiskiem. W tym zespole dzieją się same dobre i normalne rzeczy. Mamy tutaj wszystkie warunki, aby przygotować się nie tylko pod względem fizycznym, taktycznym, ale również mentalnym. Absolutnie niczego nam nie brakuje, aby się zresetować i być przygotowanym do następnego spotkania” – podkreślił Boniek.

W czwartek popołudniu odbędzie się wspólny trening. W sobotę przed południem biało-czerwoni wylecą do Kazania, gdzie dzień później zagrają z Kolumbią w drugim meczu grupy H.