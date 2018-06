Polacy i Kolumbijczycy będą walczyli o pierwsze punkty na mistrzostwach świata w Rosji w grupie H. Biało-czerwoni przegrali w Moskwie z Senegalem 1:2. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Kolumbii z Japonią.

Kolumbijczycy są w takiej samej sytuacji jak my. Po losowaniu byli uznawani za faworytów naszej grupy. W skład tego zespołu wchodzą zawodnicy świetnie wyszkoleni technicznie. Możemy o nich mówić w samych superlatywach. Grają od kilku lat w niezmienionym składzie i prowadzi ich ten sam trener. To ćwierćfinalista poprzedniego mundialu, choć teraz zaliczył falstart – powiedział Małowiejski.

We wtorkowym meczu Kolumbijczycy grali w osłabieniu od trzeciej minuty po czerwonej kartce dla Carlosa Sancheza. W meczu z Polakami także go zabraknie.

Rodriguez, który jest klubowym kolegą Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium, jest największą gwiazdą kolumbijskiej reprezentacji.

Znamy doskonale jego atuty. Jednak przeciwników zawsze postrzegamy w sposób bardziej kolektywny. Nawet jeśli są to wybitne jednostki. Sadio Mane z Senegalu też był dla nas zadaniem do neutralizacji. W inny sposób się porusza i w inny rozwiązuje akcje. Nie będę mówił o szczegółach, ale na pewno kluczowym jest to, aby James nie błyszczał w meczu z nami – zapowiedział.

Reprezentacja Kolumbii jest szczegółowo rozpracowana przez polski sztab szkoleniowy.

We wtorek biało-czerwoni przegrali w Moskwie z Senegalem swój pierwszy mecz na mundialu w Rosji. Selekcjoner Adam Nawałka był krytykowany za wystawienie zbyt wielu ofensywnych graczy.

Polacy stracili bramkę w 37. minucie po samobójczym trafieniu Thiago Cionka.

Na tym poziomie pierwsza bramka jest kluczowa. Zupełnie inaczej Senegal musiałby grać, gdybyśmy to my strzelili bramkę jako pierwsi. W tym dniu to była optymalna jedenastka pod względem formy, ale na głębsze oceny przyjdzie czas później. Na turniejach trzeba jak najszybciej zamknąć temat poprzedniego meczu, bez względu na jego wynik. Trzeba skupić się tylko na tym, aby jak najlepiej przygotować się do kolejnego spotkania – zaznaczył członek sztabu szkoleniowego biało-czerwonych.