Odbyliśmy rozmowę, bo nie da się o tym milczeć. Nie chodzi o to, aby na siebie krzyczeć. Wiedzieliśmy, że nie ma co tego rozpamiętywać, bo to do niczego by nie prowadziło. Poświęciliśmy na ten mecz jeden dzień. To bardzo ważne, aby teraz skupić się na meczu z Kolumbią – przyznał Kownacki.