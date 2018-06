Szwedów od początku los nie oszczędzał. W eliminacjach trafili do grupy m.in. z wicemistrzami Europy Francuzami i trzecią drużyną poprzedniego mundialu - Holandią. Kiedy udało im się zająć drugie miejsce, to w barażach musieli mierzyć się z Włochami. W dwumeczu wygrali jednak 1:0 i do łez doprowadzili Gianluigiego Buffona, dla którego miał to być szósty mundial.

Trudno również mówić o szczęściu, gdy w MŚ znajdujesz się w jednej grupie z Niemcami, Meksykiem i Korea Południową. Imprezę zaczęli jednak udanie. Znów zademonstrowali żelazną konsekwencję w obronie, wykorzystali stuprocentową okazję, jaką był rzut karny, i wygrali 1:0.

"Jesteśmy zwartym zespołem, który przede wszystkim skupia się na tym, aby bramki nie stracić. Nie pozwalamy rywalom na stworzenie wielu dogodnych okazji. W starciu z Niemcami zaprezentujemy się podobnie. Postaramy się jak najdłużej utrzymać wynik 0:0 i ewentualnie wykorzystać swoją szansę. To będzie trudne przeciwko tak silnej drużynie, ale nie niemożliwe" - podkreślił skrzydłowy Emil Forsberg.

Podopieczni trenera Joachima Loewa, którzy mundial zaczęli od sensacyjnej porażki z Meksykiem 0:1, wiedzą więc, czego się spodziewać, ale pozostaje pytanie, czy będą potrafili znaleźć na taką grę antidotum? Kiedy Meksykanie prowadzili i skupili się na obronie, Niemcom konstruowanie akcji przychodziło z wielkim trudem.

Na dwóch poprzednich mundialach drużyny broniące tytułu swój udział kończyły już w fazie grupowej. W 2010 roku przydarzyło się to Włochom, a w 2014 Hiszpanii.

"Jak dla mnie, w pewnym sensie pozostały nam już tylko mecze pucharowe, bo kolejna porażka prawdopodobnie nas wyeliminuje z turnieju. Spotkanie ze Szwecją to 1/32 finału, a z Koreą 1/16" - przyznał Miroslav Klose, świetny przed laty napastnik, a obecnie asystent Loewa.

Poprzednio swój pierwszy mecz w najważniejszej piłkarskiej imprezie Niemcy przegrały w 1982. Wówczas reprezentacja RFN uległa Algierii 1:2, ale ostatecznie dotarła do finału, w którym lepsi okazali się Włosi. Pierwszej rundy mundialu nie udało im się przebrnąć natomiast tylko raz w historii - w 1938 roku.

"Przed nami dwa niezwykle ważne zadania - wygrać mecze ze Szwecją i Koreą. Nic innego nas nie interesuje" - podkreślił pomocnik Thomas Mueller.

W 2006 roku Niemcy pokonały Szwecję 2:0 w 1/8 finału MŚ. Loew był wówczas asystentem trenera Juergena Klinsmanna.

Przypuszczalne składy (grupa F, sobota, godz. 20 czasu polskiego, Soczi):

Niemcy: 1-Manuel Neuer - 18-Joshua Kimmich, 17-Jerome Boateng, 5-Mats Hummels, 2-Marvin Plattenhardt - 6-Sami Khedira, 8-Toni Kroos - 13-Thomas Mueller, 10-Mesut Oezil, 7-Julian Draxler - 9-Timo Werner

Szwecja: 1-Robin Olsen - 2-Mikael Lustig, 18-Pontus Jansson, 4-Andreas Granqvist, 6-Ludwig Augustinsson - 17-Viktor Claesson, 7-Sebastian Larsson, 8-Albin Ekdal, 10-Emil Forsberg - 9-Marcus Berg, 20-Ola Toivonen

Sędzia: Szymon Marciniak (Polska)