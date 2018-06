Biało-czerwoni świętowanie awansu do lipcowego Final Six mogli rozpocząć już po wygraniu dwóch pierwszych partii. Potrzebowali bowiem punktu, by mieć pewność, że nie zostaną w tabeli wyprzedzeni przez siódmych Włochów. Ekipa z Italii wieczorem w Modenie zmierzy się z Amerykanami.

Polacy uzupełnili grono uczestników turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca na stadionie piłkarskim w Lille. Wcześniej udział w imprezie zagwarantowali sobie: Francuzi (znaleźli się w czołowej piątce stawki, ale udział w Final Six mieli zagwarantowany jako jego gospodarz), Rosjanie, Amerykanie, Brazylijczycy i Serbowie.