To druga przegrana biało-czerwonych na tym mundialu. Oznacza ona, że podopieczni Adama Nawałki nie mają już szans na awans z grupy H i czwartkowy mecz z Japonią w Wołgogradzie będzie dla nich bez stawki.

Nikt z nas nie spodziewał się, że te mistrzostwa tak się dla nas potoczą. Lecieliśmy do Rosji z nadziejami, że uda się coś osiągnąć. Szok i poczucie niedosytu mieliśmy jednak już po pierwszym spotkaniu z Senegalem. Wówczas zdawaliśmy sobie sprawę, że powinniśmy zagrać lepiej. Na pewno było nas stać na więcej – powiedział Szczęsny.

Bramki dla Kolumbii strzelili Yerry Mina (40-głową), Radamel Falcao (70) i Juan Cuadrado (75).

Porażka bardzo boli, ale o mecz z Kolumbią ciężko mieć pretensje, ponieważ wygrał zespół o klasę lepszy. Nie brakowało agresji i charakteru z naszej strony. Dopóki w pierwszej połowie był chaos, to staraliśmy się walczyć, ale Kolumbijczycy byli od nas lepsi piłkarsko i wykorzystali swoje szanse. Wynik oddaje to, co działo się na boisku – przyznał Szczęsny.