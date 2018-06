To była rywalizacja drużyn, które w dwóch wcześniejszych meczach grupy A doznały dwóch porażek. Jedyne o co walczyły, to o godne pożegnanie się z mundialem. Od pierwszego gwizdka to Saudyjczycy sprawiali wrażenie zespołu bardziej zdeterminowanego.

Piłkarze z Azji dłużej utrzymywali się przy piłce, ale w 22. minucie nadziali się na kontratak. Wówczas prowadzenie Egiptowi dał Mohamed Salah, który mimo asysty dwóch obrońców zdołał przelobować bramkarza.

Chwilę później gwiazdor Liverpoolu mógł podwyższyć prowadzenie. Znalazł się w sytuacji sam na sam i ponownie próbował zagrać piłkę nad Yasserem Al-Musailem, ale tym razem nie trafił w bramkę.

Jak świetnym mimo upływu lat jest bramkarzem El Hadary pokazał w 41. minucie. Kolumbijski sędzia Wilmar Roldan podyktował rzut karny dla Saudyjczyków za zagranie ręką egipskiego obrońcy. Fahad Al-Muwallad uderzył bardzo mocno, ale El Hadary zdołał sparować piłkę na poprzeczkę.

Arabia Saudyjska dalej przeważała i tuż przed przerwą ponownie miała rzut karny. Tym razem, pomagając sobie obejrzeniem powtórek wideo, arbiter dopatrzył się faulu. Do piłki podszedł Salman Al-Faraj i pokazał koledze jak wykorzystuje się takie okazje.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Saudyjczycy przeważali i kilkukrotnie sprawdzili formę El Hadary'ego, ale ten spisywał się bez zarzutu. Upór podopiecznych trenera Juana Antonio Pizziego przyniósł efekt już w doliczonym przez sędziego czasie gry. Po płaskim dośrodkowaniu w pole karne egipska obrona się pogubiła i z pięciu metrów do siatki trafił Salem Al-Dawsari.

Egipt na mundialu zagrał po 28 latach przerwy i trzeci raz w historii. W imprezie tej rangi nie zdołał jeszcze wygrać meczu. Arabia Saudyjska na MŚ wystąpiła po 12 latach nieobecności i piąty raz. Było to jej trzecie zwycięstwo.

Arabia Saudyjska - Egipt 2:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Mohamed Salah (22), 1:1 Salman Al-Faraj (45+6-karny), 2:1 Salem Al-Dawsari (90+5)

Żółta kartka - Egipt: Ali Gabr, Ahmed Fathi

Sędzia: Wilmar Roldan (Kolumbia)

Widzów: 36 823

Niewykorzystany rzut karny: Fahad Al-Muwallad (Arabia Saudyjska, 41)

Arabia Saudyjska: Yasser Al-Musailem - Muhammed Al-Burayk, Osama Hawsawi, Motaz Hawsawi, Yasser Al-Shahrani - Hattan Bahebri (65. Muhannad Assiri), Salman Al-Faraj, Abdullah Otayf, Houssain Al-Mogahwi, Salem Al-Dawsari - Fahad Al-Muwallad (79. Yahia Al-Shehri)

Egipt: Essam El Hadary - Ahmed Fathi, Ali Gabr, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdel-Shafy - Mohamed Elneny, Abdalla Said (45. Amr Warda), Tarek Hamed, Mahmoud Trezeguet (81. Mahmoud Kahraba) - Mohamed Salah, Marwan Mohsen (64. Ramadan Sobhi)