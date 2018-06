Już pierwsze minuty pokazały, że zespół z Afryki nie będzie miał respektu dla utytułowanego przeciwnika. Zawodnicy trenera Herve Renarda rozpoczęli z animuszem, agresywnie i w 14. minucie objęli prowadzenie. "Asystę" na spółkę zaliczyli jednak Sergio Ramos i Andres Iniesta, po których nieporozumieniu w okolicach linii środkowej Khalid Boutaib popędził z piłką samotnie w stronę hiszpańskiej bramki i pewnie pokonał Davida de Geę.

Iniesta zrehabilitował się za swój błąd już po pięciu minutach. Po składnej akcji idealnie wyłożył piłkę Isco, a piłkarz Realu Madryt pewnym uderzeniem pod poprzeczkę wyrównał.

Do końca pierwszej połowy gole już nie padły. Choć znaczną optyczną przewagę mieli mistrzowie globu z 2010 roku, to akcje Marokańczyków były groźniejsze. W 24. minucie Boutaib przegrał pojedynek oko w oko z de Geą, a nieco później Hakim Ziyech groźnie uderzył nad poprzeczką. Hiszpanie odpowiedzieli kolejnym udanym zagraniem Iniesty, po którym Diego Coście centymetrów zabrakło, by szpicem buta umieścić piłkę w siatce.

Druga połowa rozpoczęła się od mocnego uderzenia, a właściwie bomby Nordina Amrabata, po której piłka trafiła w spojenie słupka z poprzeczką i wyszła w pole. W 62. minucie piłkę po strzale głową Isco tuż sprzed linii bramkowej wybił Romain Saiss.

W 81. min po rzucie rożnym rezerwowy Youssef En-Nesyri ładnym strzałem głową pokonał de Geę i było 2:1.

Hiszpanie rzucili się do odrabiania strat i cel osiągnęli w 90. minucie. Po rzucie rożnym Dani Carvajal dośrodkował w pole karne, a wprowadzony na boisko kwadrans wcześniej Iago Aspas efektownym "krzyżakiem" umieścił piłkę w siatce. Sędzia boczny sygnalizował spalonego, ale chyba miał na myśli wbiegającego przed zagraniem Carvajala zza bocznej linii Rodrigo Moreno. Rawszan Irmatow, który prowadził 11. w karierze spotkanie w MŚ, skorzystał z analizy VAR i uznał, że gol został zdobyty prawidłowo. 2:2.

Hiszpanom w sukurs przyszli Irańczycy, którzy w końcówce odebrali zwycięstwo Portugalczykom. Dzięki temu to zespół trenera Fernando Hierro zajął pierwsze miejsce w grupie i o ćwierćfinał powalczy w niedzielę z gospodarzem Rosją. Cristiano Ronaldo i spółka w 1/8 finału zagrają w sobotę z Urugwajem.

Hiszpania - Maroko 2:2 (1:1)

Bramki: 0:1 Khalid Boutaib (14), 1:1 Isco (19), 1:2 Youssef En-Nesyri (81-głową), 2:2 Iago Aspas (90)

Żółta kartka - Maroko: Karim El Ahmadi, Nordin Amrabat, Manuel Da Costa, Mbark Boussoufa, Achraf Hakimi, Mounir El Kajoui

Sędzia: Rawszan Irmatow (Uzbekistan)

Widzów: 33 973

Hiszpania: David de Gea - Dani Carvajal, Sergio Ramos, Gerard Pique, Jordi Alba - Sergio Busquets, Thiago Alcantara (74. Marco Asensio), Isco, Andres Iniesta, David Silva (84. Rodrigo Moreno) - Diego Costa (74. Iago Aspas)

Maroko: Mounir El Kajoui - Nabil Dirar, Manuel Da Costa, Romain Saiss, Achraf Hakimi - Nordin Amrabat, Karim El Ahmadi, Younes Belhanda (64. Faycal Fajr), Mbark Boussoufa, Hakim Ziyech (85. Aziz Bouhaddouz) - Khalid Boutaib (72. Youssef En-Nesyri)