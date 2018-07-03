Manuel Akanji nie będzie dobrze wspominał meczu ze Szwecją. Nie dość, że reprezentacja Szwajcarii odpadła z mundialu, to on okazał się pechowym strzelcem samobójczego gola.
Szwecja - Szwajcaria 1:0 (0:0)
Bramki: 1:0 Manuel Akanji (66-samobójcza)
Żółta kartka - Szwecja: Mikael Lustig. Szwajcaria: Valon Behrami, Granit Xhaka. Czerwona kartka - Szwajcaria: Michael Lang (90+1)
Sędzia: Damir Skomina (Słowenia)
Widzów: 64 042
Szwecja: Robin Olsen - Mikael Lustig (82. Emil Krafth), Victor Lindeloef, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - Victor Claesson, Gustav Svensson, Albin Ekdal, Emil Forsberg (82. Martin Olsson) - Ola Toivonen, Marcus Berg (90+1. Isaac Kiese Thelin)
Szwajcaria: Yann Sommer - Michael Lang, Johan Djourou, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Valon Behrami, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Blerim Dzemaili (73. Har Seferovic), Steven Zuber (73. Breel Embolo) - Josip Drmic