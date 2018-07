Słowa krytyki popłynęły też z ust mistrza świata z 1986 r. w stronę szkoleniowca Jorge Sampaolego, za taktykę i atmosferę w zespole.

Taktyka była zła. Już przed meczem wyglądało to tak, że idziemy do kina na film o spodziewanej śmierci, a nie na mecz, by walczyć o życie - powiedział 57-letni piłkarz, słynący z kontrowersyjnych wypowiedzi i zachowania.

Jego zdaniem Messi, gwiazda światowego futbolu, nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

Spodziewałem się od niego więcej. Widziałem go bardzo odizolowanego od drużyny, z daleka od pola karnego. Jeśli gra się z numerem dziewiątym to trzeba na tej pozycji szukać piłki, stwarzać akcje i także samemu strzelać. Wszystko wyglądało tak, jakbyśmy mówili o Patoruzito (mały Indianin z wielkim sercem, który jednak niewiele może zdziałać), a nie o Lionelu Messim - ocenił.

Kilka dni wcześniej Maradona zadeklarował w telewizji wenezuelskiej, że mógłby prowadzić ponownie Argentynę, tym razem bez wynagrodzenia.

Uchodzący za jednego z najlepszych piłkarzy w historii, m.in. mistrz świata z 1986 roku, był już trenerem reprezentacji w latach 2008-2010. Pod jego wodzą z MŚ w RPA "Albicelestes" odpadli w ćwierćfinale po porażce z Niemcami 0:4.Argentyna odpadła z mundialu w Rosji przegrywając z Francją 3:4 w 1/8 finału. Sampaoli był krytykowany za przygotowanie drużyny, jej skład i brak jasnej koncepcji. Pod jego wodzą zespół narodowy wielokrotnie grał w innym systemie i ustawieniu.