Do Rosji - ze względu na inne obowiązki - nie pojedzie natomiast szef belgijskiego rządu Charles Michel. Zapowiedział jednak, że mecz będzie oglądał razem z kibicami w miejscowości Braine-le-Comte, z której pochodzą uczestniczący w mundialu bracia Eden i Thorgan Hazardowie.

Rząd belgijski będzie w Sankt Petersburgu reprezentował - mimo że w środę w Brukseli rozpoczyna się szczyt NATO - minister spraw zagranicznych Didier Reynders.

Belgia po raz drugi w historii awansowała do półfinału mistrzostw świata. Największy sukces odniosła do tej pory w 1986 roku, kiedy w Meksyku zajęła trzecie miejsce. Teraz co najmniej powtórzy to osiągnięcie.

Półfinał Francja - Belgia rozpocznie się we wtorek o godz. 20 czasu polskiego. Następnego dnia w Moskwie o finał powalczą Anglia i Chorwacja.