Obrońca reprezentacji Chorwacji po zwycięstwie nad Rosją nagrał filmik, na którym krzyczał "Chwała Ukrainie!". To rozwścieczyło Rosjan, którzy zachowanie piłkarza odebrali, jako prowokację. Nie spodobało się też to FIFA. Władze światowego futbolu upomniały Vidę i ostrzegły go, że kolejny taki incydent wykluczy go z mundialu. Chorwat jednak lubi chyba ryzyko, bo dziś opublikował w sieci podobne wideo.