Francja w euforii, Belgia we łzach. "Trójkolorowi" w półfinale mistrzostw świata w Rosji pokonali "Czerwone Diabły" 1;). Gola na wagę awansu do finału mundialu strzelił Samuel Umtiti.
Francja - Belgia 1:0 (0:0).
Bramki: 1:0 Samuel Umtiti (51-głową).
Żółta kartka - Francja: N'Golo Kante, Kylian Mbappe. Belgia: Eden Hazard, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen.
Sędzia: Andres Cunha (Urugwaj). Widzów 64 286.
Francja: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Paul Pogba, N'Golo Kante, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi (86. Corentin Tolisso) - Olivier Giroud (85. Steven Nzonzi).
Belgia: Thibaut Courtois - Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen - Mousa Dembele (60. Dries Mertens), Marouane Fellaini (80. Yannick Carrasco), Axel Witsel, Nacer Chadli (90+1. Michy Batshuayi) - Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard. (PAP)
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