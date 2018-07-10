Francja - Belgia 1:0 (0:0).

Bramki: 1:0 Samuel Umtiti (51-głową).

Żółta kartka - Francja: N'Golo Kante, Kylian Mbappe. Belgia: Eden Hazard, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen.

Sędzia: Andres Cunha (Urugwaj). Widzów 64 286.

Francja: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Paul Pogba, N'Golo Kante, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi (86. Corentin Tolisso) - Olivier Giroud (85. Steven Nzonzi).

Belgia: Thibaut Courtois - Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen - Mousa Dembele (60. Dries Mertens), Marouane Fellaini (80. Yannick Carrasco), Axel Witsel, Nacer Chadli (90+1. Michy Batshuayi) - Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard. (PAP)

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