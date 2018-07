O zamiarze powierzenia Brzęczkowi funkcji selekcjonera kadry PZPN poinformował w czwartkowe południe. Dotychczasowy szkoleniowiec Wisły Płock zastąpi Adama Nawałkę, który odchodzi ze stanowiska po nieudanym dla biało-czerwonych mundialu w Rosji. Dwa lata wcześniej doprowadził kadrę do ćwierćfinału mistrzostw Europy we Francji.

Uważam, że Jerzy Brzęczek to jest najlepszy wybór, jakiego mogliśmy dokonać. Niedowiarkom chciałbym powiedzieć, żeby przypomnieli sobie, jakie CV w momencie obejmowania kadry mieli panowie Kazimierz Górski czy Antoni Piechniczek. Nie mieli wówczas takiego, jakie ma Brzęczek – podkreślił Boniek .

Kiedy w 2013 roku prezes PZPN stawiał na Nawałkę, wówczas wiele osób dziwiło się tej nominacji. Teraz Boniek też broni swojego stanowiska.

Ja przy wyborze kieruję się kompetencjami, wiedzą, energią, chęcią do pracy, ambicją, pozytywnym myśleniem. Może komuś przeszkadzać, że nazwisko Brzęczka nie kończy się na taką czy inną literę, że nie jest zagraniczne. Ale ja na to nie patrzę. Jak powiedziałem, moim zdaniem to najlepszy wybór – zaznaczył szef polskiej federacji.