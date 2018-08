Były napastnik m.in. Barcelony, Interu Mediolan, Realu Madryt i AC Milan, trafił do kliniki w piątek. Później na jego prośbę przewieziono go do innej placówki. Przebywał na oddziale intensywnej terapii. Po krótkim leczeniu we wtorek przed południem został wypisany. Żeby uniknąć mediów, opuścił szpital tylnym wyjściem.

Ronaldo Luis Nazario de Lima ma dom na Ibizie i regularnie - wraz z przyjaciółmi - przyjeżdża na wyspę.

Karierę sportową Brazylijczyk zakończył w 2011 roku. Trzykrotnie FIFA wybierała go najlepszym piłkarzem świata. Był królem strzelców mundialu w Korei Południowej i Japonii w 2002 roku.