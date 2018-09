Wiadomość o tym, że mecz się odbędzie podała ku zaskoczeniu duńskich mediów we wtorek Słowacka Federacja Piłkarska. Jej rzeczniczka Monica Jurigova powiedziała na antenie duńskiej telewizji DR, że otrzymano listę 23 piłkarzy z prośbą, aby ich nazwisk nie podawać do wiadomości mediów. Odwołane zostały za to trening i konferencja prasowa.

Jak dowiedział się dziennik „Politiken”, celem tej nietypowej prośby jest utrzymane do ostatniej chwili w tajemnicy nazwisk zawodników, aby nie ulegli presji stowarzyszenia piłkarzy bojkotującego DBU.

Danię w środę reprezentować będzie alternatywny zespół złożony z zawodników trzeciej ligi i... reprezentacji futsalu, której DBU obiecał znaczne zwiększenie środków finansowych w przyszłości.

Duńskie media ujawniły, że planem DBU było zastąpienie pierwszej drużyny zawodnikami z zespołów krajowych, lecz list wysłany do klubów dwóch najwyższych lig został solidarnie odrzucony. Podobnie zrobiło większość klubów trzeciej ligi.

Jednak nie wszyscy okazali się solidarni i trzecioligowy kopenhaski zespół Avarta zgłosił dwóch piłkarzy, a Tarup-Paarup z Odense pięciu. Napastnik Avarty Christian Offenberg jako pierwszy potwierdził w mediach swój akces. Zwrócił uwagę, że jest amatorem i nie należy do stowarzyszenia piłkarzy, więc chce w wieku 30 lat wykorzystać swoją nieoczekiwaną szansę. W meczu ze Słowacją reprezentację Danii jednorazowo poprowadzi trener Avarty.

Dyrektor sportowy tego klubu Benny Nielsen podkreślił, że „zdecydowaliśmy się poprzeć DBU, aby uniknąć sankcji UEFA i wykluczenia z eliminacji do mistrzostw Europy, co byłoby tragedią dla duńskiego futbolu”.

Konflikt pomiędzy DBU i piłkarzami reprezentacji trwa już od ponad dwóch lat i kilkakrotnie był zażegnywany krótkimi umowami. Ostania wygasła 1 sierpnia. „Kością niezgody” jest sposób używania wizerunku piłkarzy w umowach reklamowych i sponsorskich dotyczących reprezentacji. DBU chce posiadać zawodników na wyłączność i dzielić wpływy według własnych zasad, natomiast piłkarze chcą zachować prywatne kontrakty.

Pomocnik Tottenhamu Hotspur Christian Eriksen wysłał we wtorek rano informację prasową do mediów w której napisał, że pierwsza drużyna zebrana w Kopenhadze jest gotowa wylecieć w każdej chwili na mecz ze Słowacją, jeżeli DBU wznowi negocjacje i uspokoi konflikt. „My naprawdę chcemy grać” - podkreślił.

W niedzielę Dania będzie podejmowała Walię w meczu Ligi Narodów. Na razie nie wiadomo, jaki zespół będzie ją reprezentował.