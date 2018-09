W przeciwieństwie do swoich poprzedników selekcjoner Jerzy Brzęczek przy pierwszych powołaniach sięgnął po Kamila Glika.

30-letni obrońca po nieudanych dla biało-czerwonych mistrzostwach świata w Rosji rozważał zakończenie reprezentacyjnej kariery.

Na pewno miałem cięższy okres po mundialu. Zastanawiałem się, czy moja przygoda w reprezentacji dobiegła końca. Spotkałem się z trenerem Brzęczkiem od razu jak został nominowany na selekcjonera. Porozmawialiśmy o kilku kwestiach. Gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości, to by mnie tutaj nie było. Jeśli coś robię, to angażuję się na sto procent. Wolę nie mówić publicznie o czym rozmawiałem z trenerem – podkreślił Glik.