Na pewno Włosi są faworytem tego spotkania. Jednak patrząc na naszych zawodników grających w silnych ligach oraz Serie A, jest to pokaźna liczba piłkarzy , którzy tworzą trzon tej reprezentacji. Przyjechaliśmy z szacunkiem i respektem dla przeciwnika, ale nie znaczy, że mamy jakieś obawy. Dla mnie najważniejsze będzie, aby zobaczyć, na ile zespół zdoła wprowadzić rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy przez trzy dni zgrupowania – powiedział Brzęczek na czwartkowej konferencji prasowej w Bolonii.

Z powodu kontuzji w meczu nie będą mogli zagrać Maciej Makuszewski i Maciej Rybus.

Najważniejszą kwestią jest zestawienie całego zespołu. Nie możemy oddzielnie patrzeć na formacje ofensywne i defensywne. Jeśli całość będzie dobrze funkcjonować, to będziemy skuteczni w obu aspektach. Jeżeli będziemy chcieli oddzielić defensywę i ofensywę, wówczas będziemy mieli problemy – podkreślił Brzęczek.

W związku z kontuzją Rybusa, szansę na debiut prawdopodobnie dostaną Rafał Pietrzak lub Arkadiusz Reca.

Włoscy dziennikarze zwrócili uwagę na dobrą formę ofensywnych zawodników występujących na co dzień w Serie A, m.in. Piotra Zielińskiego, Arkadiusza Milika czy Krzysztofa Piątka.

Na pewno role, jakie zawodnicy pełnią w swoich klubach nie zmienią się w reprezentacji. Ciężko, aby wszyscy ci ofensywni gracze wystąpili w podstawowym składzie. To oczywiście przemawia na naszą korzyść, bo jest duża konkurencja. Na pewno nie zagramy od początku trójką napastników. Mam nadzieję, że Zieliński genialne zagrania, które pokazuje w Napoli, zaprezentuje również w reprezentacji – przyznał selekcjoner.

Po trzech wspólnych dniach utwierdziłem się w przekonaniu, że ta drużyna ma jakość. Dotyczy to zarówno piłkarzy, którzy byli na mistrzostwach świata oraz nowych graczy. Jestem spokojny o dyspozycję naszych zawodników. Piątkowy mecz zweryfikuje, na jakim jesteśmy poziomie – dodał Brzęczek.

Nowy selekcjoner wciąż porównywany jest do swojego poprzednika Adama Nawałki.

Podstawowa różnica to 12 nowych zawodników, których nie było na mistrzostwach świata. Trudno jednak zauważyć inne poważne różnice po trzech dniach treningów . Więcej będziemy mogli powiedzieć po piątkowym meczu – przyznał Brzęczek.

Na nowo odżyła dyskusja o obsadzie bramki. O grę na tej pozycji walczą Wojciech Szczęsny, Łukasz Fabiański i Łukasz Skorupski.

Po kolacji przeprowadzimy rozmowy z trójką bramkarzy i wówczas usłyszą moją koncepcję, jak to będzie wyglądało w najbliższych meczach. To jednak nasz najmniejszy problem, bo mamy do dyspozycji trzech bramkarzy na światowym poziomie – ocenił trener.