Audiodeskrypcja to specjalny komentarz wydarzeń, które mają miejsce na boisku, dla niewidomych i niedowidzących. W Polsce funkcjonuje już od kilku lat, a od wtorkowego meczu biało-czerwonych będzie obecna także na wszystkich spotkaniach piłkarskiej reprezentacji, nie tylko rozgrywanych w Warszawie.

Dostaliśmy sygnał, że jest to potrzebne i przystąpiliśmy do działania. Kibice, którzy idą na stadion, czasami mogą nie rozumieć, że są kibice, którym trzeba pomóc, aby obejrzeli mecz. My z taką pomocą wychodzimy. We Wrocławiu jakiś czas temu było na stadionie obecnych około dwóch tysięcy kibiców niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że za kilka lat na każdym stadionie w Polsce będą obecni kibice niepełnosprawni i będzie to coś zupełnie naturalnego – powiedział Boniek.