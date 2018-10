Jak informują portugalskie media oraz agencja AFP, słynny piłkarz nie wystąpi również w listopadowych meczach reprezentacji tego kraju. Wówczas drużyna Santosa zmierzy się m.in. z Polską (20 listopada) w Guimaraes. W przyszłości doświadczony zawodnik ma wrócić do kadry narodowej.

Ronaldo nie zagrał również we wrześniowych meczach Portugalczyków, m.in. z Włochami w Lidze Narodów (1:0). Santos tłumaczył wówczas, że decyzja została podjęta za obopólną zgodą. Chodziło o to, aby ułatwić piłkarzowi adaptację w nowym klubie. 33-letni Ronaldo przeszedł latem z Realu Madryt do Juventusu Turyn.

Portugalczycy z dorobkiem trzech punktów prowadzą w tabeli grupy 3. najwyższej dywizji A (tzw. grupa A3). Polacy mają jeden punkt, zremisowali we wrześniu na wyjeździe z Włochami 1:1.

Biało-czerwoni trzy dni po najbliższym meczu z Portugalią zagrają - również na Stadionie Śląskim w Chorzowie - z Italią. Na koniec zmagań w grupie LN czeka ich wspomniane spotkanie z Portugalczykami w Guimaraes.

Liga Narodów UEFA to nowe rozgrywki, mające uatrakcyjnić i w dużym stopniu zastąpić towarzyskie potyczki.

Wprowadzenie LN sprawiło, że eliminacje do mistrzostw Europy 2020 rozpoczną się dopiero w marcu przyszłego roku.

Skład kadry Portugalii na październikowe mecze z Polską i Szkocją:

Bramkarze: Beto (Goeztepe), Claudio Ramos (Tondela), Rui Patricio (Wolverhampton)

Obrońcy: Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Juventus Turyn), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Luis Neto (Zenit Sankt Petersburg), Mario Rui (Napoli), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Besiktas Stambuł), Ruben Dias (Benfica Lizbona)

Pomocnicy: Bruno Fernandes (Sporting Lizbona), Danilo Pereira (FC Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Monachium), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Betis Sewilla)

Napastnicy: Andre Silva (Sevilla), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (RB Lipsk), Eder (Lokomotiw Moskwa), Goncalo Guedes (Valencia), Helder Costa (Wolverhampton)