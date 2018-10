52-krotny reprezentant Polski zdobył z Górnikiem cztery tytuły mistrza Polski w latach 80. XX wieku.

Mieliśmy wtedy w Górniku taką paczkę, że nasze gierki wewnętrzne podczas treningów były lepsze niż mecze. Ówczesny prezes klubu Jan Szlachta, wiedząc, że mamy więcej do pokazania na boisku, wymyślił ekstrapremie za mecze wygrane przynajmniej trzema bramkami. To był taki dodatkowy bodziec, zachęta – wspominał Wandzik, który przyjechał do Zabrza w związku z wyborem przez kibiców do klubowej galerii sław.