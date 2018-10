Piątek zachwyca w barwach Genoi, dla której zdobył 13 bramek w ośmiu występach. W siedmiu kolejkach ekstraklasy do siatki trafił dziewięciokrotnie i jest liderem klasyfikacji strzelców Serie A.

Jeśli w czwartek wystąpi Lewandowski, będzie to jego setny mecz w biało-czerwonej koszulce. Z kolei Jakub Błaszczykowski może zagrać po raz 103., co byłoby rekordem w historii tej reprezentacji.

To dwójka najbardziej doświadczonych zawodników. Myślę, że przez ostatnie 10 lat to oni mieli największy wpływ na polską reprezentację. Mając takich zawodników, ważną kwestią jest to, żeby całość, jako drużyna, dobrze funkcjonowała. To musi być grupa ludzi, która będzie dobrze funkcjonować na boisku. Ostatnio bardzo ważną dla mnie rzecz powiedział trener mistrzów świata Francuzów Didier Deschamps, który na jedno z pytań o powołania odparł: +Nie zawsze 23 najlepszych zawodników będzie tworzyć najlepszą reprezentację+. Oni muszą się rozumieć i na boisku, i poza nim - ocenił Brzęczek.