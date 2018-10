Biało-czerwoni we wrześniu zremisowali w Bolonii z Włochami 1:1 w pierwszym meczu pod wodzą selekcjonera Jerzego Brzęczka. W tabeli grupy A3 prowadzi Portugalia, która później pokonała Italię 1:0. Z mistrzami Europy Polacy zagrają w czwartek o 20.45, a rewanż z Włochami zaplanowano na niedzielę o tej samej porze.

Portugalia to bardzo dobrze zorganizowana drużyna i w defensywie, i w ofensywie. Myślę, że od zwycięskich dla niej mistrzostw Europy przed dwoma laty jeszcze ewoluowała. Wtedy jej główną siłą była defensywa, teraz gra bardziej ofensywnie. To bardzo silny przeciwnik, a dla nas to ważny test - powiedział Jerzy Brzęczek na konferencji prasowej w Katowicach.

Powołanie nie dostał po raz drugi z rzędu Cristiano Ronaldo, który obecnie musi odpierać zarzuty o gwałt. Nie poinformowano oficjalnie, że to właśnie te okoliczności są powodem jego nieobecności. Wydaje mi się, że bez niego cała drużyna może być lepiej zorganizowana w defensywie. Ta pełna koncentracja robi wrażenie. Każdy nasz błąd może być bezwzględnie wykorzystany - przestrzegł selekcjoner biało-czerwonych.

Jeśli w czwartek wystąpi Lewandowski, będzie to jego setny mecz w biało-czerwonej koszulce. Z kolei Jakub Błaszczykowski może zagrać po raz 103., co byłoby rekordem w historii reprezentacji Polski.

Z Portugalią podopieczni Brzęczka ostatnio zmierzyli się 30 czerwca 2016 roku podczas mistrzostw Europy we Francji. Wówczas po 120 minutach był remis 1:1, a w karnych lepsi okazali się piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego. W 11 spotkaniach z tym rywalem Polska odniosła trzy zwycięstwa i poniosła cztery porażki.

W innych grupach najwyższej dywizji LN odbędzie się od czwartku do wtorku łącznie sześć spotkań. W najciekawszych Niemcy zagrają najpierw z Holandią (w sobotę w Amsterdamie), a później z Francją (we wtorek w podparyskim Saint-Denis), natomiast w poniedziałek Hiszpania podejmie w Sewilli Anglię. Niemcy zremisowały we wrześniu z niepokonaną od 13 spotkań Francją 0:0 w stylu, który dał nadzieję na lepsze czasy kibicom, zawiedzionym po tegorocznych mistrzostwach świata. W Rosji triumfatorzy mundialu w Brazylii przed czterema laty odpadli w fazie grupowej. Trofeum wywalczyła właśnie Francja.

Z kolei reprezentacja Hiszpanii zagra mecz o stawkę na stadionie Benito Villamarin w stolicy Andaluzji, gdzie na co dzień swoje spotkania rozgrywa Betis, po raz pierwszy od 1995 roku. Wystąpiła tam 13 razy i odniosła 12 zwycięstw. O swojej sile przekonała ostatnio gromiąc wicemistrzów świata Chorwatów 6:0 w Elche 11 września. Trzy dni wcześniej "La Roja" wygrała z Anglią na Wembley 2:1.

LN to nowa formuła rozgrywek, która częściowo zastępuje dotychczasowe mecze towarzyskie. Zrzeszone w Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) federacje zostały podzielone na cztery dywizje: A, B, C i D, na podstawie rankingu tej organizacji (innego niż FIFA). Dywizje A i B liczą po 12 zespołów, C - 15, a D - 16. W każdej z dywizji powstały cztery grupy, złożone z trzech lub czterech zespołów, aby każda reprezentacja mogła rozegrać po cztery lub sześć spotkań (systemem mecz i rewanż).