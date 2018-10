- My musimy się zresetować. Mamy nowego trenera i drużynę. Trzeba zrobić wszystko, aby być gotowym na marzec, tak, by w eliminacjach ME wypaść jak najlepiej. Bo nie wyobrażam sobie, żeby polska reprezentacja nie pojechała na finały – dodał Boniek.

Jego zdaniem brak w kadrze Portugalii Cristiano Ronaldo niewiele zmienia.

- Gramy z bardzo mocną drużyną, aktualnym mistrzem Europy. Portugalczycy zdobyli mistrzostwo bez Ronaldo. Nie żyjmy mitami. On dziś nie ma głowy, by grać z Polską. Ma trochę inne problemy. Jego brak w dłuższym okresie byłby stratą dla zespołu. Ale w jednym, dwóch meczach może zadziałać na wyobraźnię innych piłkarzy, którzy mają swoje pięć minut, by się wykazać – wyjaśnił prezes.

W pierwszym spotkaniu Ligi Narodów, nowych rozgrywek mających zastąpić w dużej mierze potyczki towarzyskie, biało-czerwoni zremisowali 7 września w Bolonii z Włochami 1:1. W tabeli grupy 3 dywizji A z trzema punktami prowadzi Portugalia, która trzy dni później pokonała Italię 1:0.

Polacy zagrają z Portugalią w czwartek, a z Włochami w niedzielę na chorzowskim Stadionie Śląskim. Oba spotkania rozpoczną się o godz. 20.45.