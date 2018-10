Edukacyjne wycieczki Auschwitz-Birkenau mają być sposobem na wyeliminowanie antysemityzmu ze stadionu Stamford Bridge. Na pomysł wpadł posiadający żydowskie korzenie właściciel londyńskiego klubu, Roman Abramowicz - informuje "The Sun".

Chelsea want to replace bans for racist supporters with learning trips to AUSCHWITZ

Do tej pory władze Chelsea za antysemickie zachowania przyłapanych kibiców karały trzyletnimi zakazami stadionowymi. Jednak są one nieskuteczne, bo problem cały czas istnieje. Szefowie kluby liczą, że sytuacja się zmieni po wdrożeniu w życie nowego pomysłu. Teraz tacy kibice będą mieli okazję pojechać na miejsce niewyobrażalnej zbrodni i zrozumieć swoje zachowanie - mówią przedstawiciele "The Blues".

Co ważne, to klub będzie pokrywał wszelkie koszty związane z wycieczką edukacyjną kibiców do Auschwitz-Birkenau.