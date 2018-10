"Wielokrotnie powtarzałem, że reprezentacja Polski ma w składzie bardzo dobrych piłkarzy, grających w czołowych ligach europejskich i także z tego względu nie był to dla nas łatwy mecz" - dodał.

Podkreślił, że gospodarze po stracie piłki szybko ją odzyskiwali. "To był silny punkt w grze Polaków. Dzięki temu strzelili gola Włochom. My się nie poddawaliśmy, walczyliśmy, udało się nam sprawić rywalom kłopoty i ostatecznie wygraliśmy mecz" – ocenił trener.

Zaznaczył, że jego drużyna zawsze gra o zwycięstwo, niezależnie od tego, czy w danym spotkaniu stawia na defensywę, czy atak. "Gdybyśmy się tylko bronili, nie zostalibyśmy mistrzami Europy. Oba elementy są ważne" – wskazał Santos.

Szkoleniowiec mistrzów Europy nie krył zadowolenia, że mimo sporych rotacji w składzie i braku kilka podstawowych zawodników, z Cristiano Ronaldo na czele, w dwóch spotkaniach Ligi Narodów jego zespół zgromadził komplet punktów.

"Ta grupa piłkarzy +rośnie+ z każdym meczem. I to w pojedynkach o stawkę, o punkty, które są zupełnie inne niż towarzyskie. Mamy teraz 10, a może i 20 zawodników, którzy pukają do reprezentacji, do składu. Wygraliśmy dwa spotkania i wszystko mamy w swoich rękach, to bardzo ważne" - podsumował.